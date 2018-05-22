صن داونز يكتفي بالتعادل أمام حوريا الغيني في أبطال أفريقيا

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خيم التعادل 2/2 على المباراة التي جمعت فريق حوريا الغيني بضيفه صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي حوريا وكانسي مانديلا وأبوبكر جال كامارا في الدقيقتين 51 و83، فيما سجل هدفي صن داونز خاما بيليات في الدقيقة 70 وجاستون سيرينو في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ورفع حوريا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الوداد الرياضي المغربي، المتصدر، فيما رفع صن داونز رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما يظل فريق توجو بور التوجولي في المركز الرابع الأخير بلا نقاط.