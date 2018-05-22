ضبط 11 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في 9 محافظات

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات فاسدة، خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 11 طنًا و272 كيلوجرامًا في 9 محافظات مختلفة.

وأشار تقرير الوزارة، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة، التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأضاف التقرير، أن الكميات المضبوطة، والتي تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة فاسدة، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات «القاهرة، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والبحيرة، أسيوط، وكفرالشيخ، وبورسعيد»، حيث تم تحرير 49 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة؛ لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وشدد وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وقال «البنا»، إنه لا التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتًا إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة، أن تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضًا بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها؛ للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر؛ حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني، قد تكون محملة بمسببات مرضية.