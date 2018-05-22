عريقات يتهم واشنطن بالمساهمة في تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى «ديني»

اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، مساء اليوم الثلاثاء، واشنطن بالمساهمة بتحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني.

جاء ذلك تعقيبا على نشر الإعلام الإسرائيلي صورة تظهر تسلم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان صورة لمدينة القدس يظهر فيها الهيكل اليهودي المزعوم وقد بني مكان المسجد الأقصى.

وقال عريقات، في بيان، إن تصرف السفير الأمريكي "وقح"، مضيفا "أن تصل الأمور بسفير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تسلم وقبول صورة مجسم للهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى مع آثار دمار قبة الصخرة والمسجد الأقصى مع هذه الابتسامة يدل على الموافقة والإقرار".

واعتبر أن "هذه اعتداءات وتشكل جريمة بحق أولى القبلتين للمسلمين ومن يقومون بهذه الاعتداءات يحولون الصراع فعليا إلى صراع ديني بامتياز".

وأثارت الإدارة الأمريكية غضب الفلسطينيين بشدة بعد نقلها الأسبوع الماضي سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس بموجب إعلان ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.