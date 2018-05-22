الجيش التونسي يقتل إرهابيا في اشتباكات غرب البلاد

قال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، إن عنصرًا إرهابيًا قتل غرب البلاد في اشتباكات بين مسلحين ووحدات عسكرية.

وأوضح المتحدث بلحسن الوسلاتي، لوسائل إعلام محلية، أن الاشتباكات بدأت ليل الإثنين، ولا تزال العملية العسكرية مستمرة في جبل سلوم بمدينة القصرين، وسط غرب تونس.

وأكد «الوسلاتي»، في وقت سابق، أن إصابات مؤكدة لحقت بعناصر إرهابية خلال تبادل إطلاق النار بينما لم تحدث إصابات في صفوف الجيش.

وتتحصن جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتنظيم «داعش» المتطرف في الجبال المحيطة بالقصرين من بينها السلوم والشعانبي وسمامة وتقدر وزارة الداخلية عددهم بأكثر من 30 عنصرًا بعد تصفية العديد من القياديين.