رئيس وزراء ماليزيا السابق يصل مكاتب لجنة مكافحة الفساد

وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، إلى مكاتب لجنة مكافحة الفساد لاستجوابه في اتهامات فساد.



واستدعت لجنة مكافحة الفساد، نجيب الذي قد يواجه اتهامات جنائية.



وكانت السلطات قد ضبطت مئات الحقائب المملؤة بالمبالغ النقدية والسلع القيمة في مداهمات لممتلكات نجيب العقارية الأسبوع الماضي، كما مُنع رئيس الوزراء السابق وزوجته من مغادرة البلاد.



ويتهم نجيب بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق حكومي، بما في ذلك نحو 700 مليون دولار تردد أنها دخلت حسابه المصرفي الشخصي.



وينفي نجيب ارتكابه أي مخالفات.