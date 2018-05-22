فى السابع من رمضان عام 361 هجريا، أقيمت الصلاة فى الجامع الأزهر للمرة الأولى، وأنشئ على يد جوهر الصقلى عندما تم فتح القاهرة 970 م، بأمر من المعز لدين الله، أول الخلفاء الفاطميين بمصر، وبعدما أسس مدينة القاهرة شرع فى إنشاء الجامع الأزهر، ووضع الخليفة المعز لدين الله حجر أساس الجامع الأزهر فى 14 رمضان سنة 359 هـ ــ 970م، وأتم بناء المسجد فى شهر رمضان سنة 361 هـ ــ 972 م فهو بذلك أول جامع أنشى فى مدينة القاهرة المدينة التى اكتسبت لقب مدينة الألف مئذنة، وهو أقدم أثر فاطمى قائم بمصر. وقد اختلف المؤرخون فى أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء ابنة النبى محمد وإشادة بذكراها.

بعد الانتهاء من بناء المسجد فى 972، وظفت السلطات 35 عالما فى المسجد، ويعتبر المسجد ثانى أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر فى العالم بعد جامعة القرويين. وقد اعتبرت جامعة الأزهر الأولى فى العالم الإسلامى لدراسة المذهب السنى والشريعة، أو القانون الإسلامى.