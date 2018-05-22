السعودية تمد العمل بالمسار الإلكترونى للحج حتى منتصف شوال

قررت السلطات السعودية مد المسار الإلكترونى للحج إلى 15 شوال المقبل، بدلا من أول شهر رمضان، تيسيرا على ضيوف الرحمن من جميع الجنسيات.

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة فى وزارة السياحة أشرف شيحة، اليوم، أن المسار الإلكترونى الخاص بالحج يعمل على فترتين طوال شهر رمضان، الأولى من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، والفترة الثانية ليلا من الثامنة وحتى منتصف الليل، بهدف إتاحة الفرصة لجميع الهيئات والشركات والجهات المنظمة للحج بمختلف أنواعه لإدخال البيانات الخاصة بالنجاح وبموسم الحج سواء كانت إجراءات توثيق العقود أو غيرها من الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع مكاتب الطوافة والخدمات المقدمة للحجاج داخل الأراضى المقدسة.

كان وفد اللجنة العليا للحج زار المملكة العربية السعودية لإنهاء الترتيبات الخاصة بحجاج السياحة، وعددهم 36 ألف حاج 70%، منهم يؤدون الفريضة بأسعار مخفضة من خلال برنامجى الحج البرى والاقتصادى، وضم الوفد نائب رئيس غرفة شركات السياحة ناصر تركى، ورئيس لجنة السياحة الدينية فى الغرفة هشام أمين، وعضوى اللجنة العليا للحج والعمرة أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة إنه تم التنسيق والتواصل مع مسئولى وزارة الحج ناصر تركى، الذين أبدوا تعاونا كبيرا وتفاهما فعالا لمتطلبات القطاع السياحى، وذللوا جميع الصعوبات والمعوقات، وأصدروا تعليماتهم بسرعة حل المشكلات على الفور، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من غرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة، لإنهاء الخطوات التنفيذية لموسم الحج الجديد 1439 هـ، بما يضمن نجاح الموسم بالشكل الذى يليق بالقطاع السياحى.

وأشاد نائب رئيس غرفة شركات برد الفعل الإيجابى والسريع من الجانب السعودى، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى عمق وقوة وصلابة العلاقات المتبادلة بين الدولتين الشقيقتين، ما سيكون له أثر بالغ فى تيسير السبل لتوفير رحلة حج آمنة تتضمن الراحة الكاملة لزوار بيت الله الحرام.