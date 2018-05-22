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احتجاجات عمالية في باريس ضد سياسات «ماكرون» الاقتصادية

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، احتجاجات عمالية، ضد سياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاقتصادية.

وتأتي هذه المظاهرات اعتراضًا على مشروع إصلاح قانون العمل، والذي اعتبرته النقابات العمالية مشروعًا منحازًا للشركات وأصحاب العمل.