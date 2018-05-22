«محلية النواب» تناقش مشكلات محافظة المنوفية

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة المنوفية.

وتناقش اللجنة في الاجتماع طلبي إحاطة من النائبة سماح سعد؛ الأول حول عدم استكمال طريق السادات - طملاي بالمحافظة، والثاني بشأن انتشار عربات المأكولات الشعبية والباعة الجائلين تحت الطريق الدائري، عند نزلة الدائري على طريق الإسكندرية الزراعي، ما يؤدي إلى انتشار القمامة وتلوث البيئة.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة طلب إحاطة من النائب سامي المشد، بشأن وضع الأراضي الصحراوية التابعة لأملاك الدولة، وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، بمدينة السادات بالمنوفية.

وتناقش اللجنة كذلك، أكثر من طلب إحاطة للنائب نبيل شاهين؛ الأول حول تلوث مياه الشرب في قرية منصقط بمركز منوف ـ المنوفية، والثاني عن شكوى الصيادين من تلوث مياه النيل فرع رشيد من إلقاء الصرف الصحي من بعض القرى بمركز منوف، والثالث بشأن شكوى أهالي قرى مركز منوف من سوء حالة الخدمات وخاصة الطرف، فضلا عن عدم وجود معدات جمع القمامة.

وتتضمن طلبات الإحاطة، طلبا من النائب سامح فتحي حبيب، حول معاناة تجار وكالات ومحلات الخضار والفاكهة بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، ونقلهم بالقرار رقم 31 بتاريخ 14-1-2000 من شارع 23 يوليو وشارع الجمهورية بمدينة بسيون إلى مصرف البكاتوش بجوار الموقف مع زيادة مقابل حق الانتفاع، بحسب جدول أعمال الاجتماع.