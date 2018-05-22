حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، جلسة 9 يوليو المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من محمد الدماطى المحامي، وكيلا عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى يقضي عقوبة السجن حاليا فى عدد من القضايا الجنائية، والتي تطالب بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طرة.

حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.

وذكرت الدعوى أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن: "يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وتابعت أن منع "أبناء مرسى" من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.