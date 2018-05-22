إندونيسيا تفتتح سهرات الدول الإسلامية فى ليالى الأوبرا الرمضانية

-أناشيد دينية ورقصات فولكلورية لفرقة الفنون والثقافة فى القاهرة والإسكندرية



تنطلق أولى سهرات الدول الاسلامية بالمسرح الصغير فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، وذلك من خلال سهرة فنية لسفارة إندونيسيا بالقاهرة، والتى تأتى تأكيدا على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وإندونيسيا، فيما تقيم السفارة ليلة ثانية بمسرح سيد درويش بالإسكندرية مساء الاثنين المقبل.

يتضمن برنامج السهرة، التى تقام فى اطار ليالى الاوبرا الرمضانية، عروضا فنية لفرقة الفنون والثقافة الإندونيسية، والتى تضم 15 فنانا يشاركون فى تقديم مجموعة من الاناشيد الدينية والأغانى التقليدية التى تحمل الطابع الفلكلورى لبلادهم، بالإضافة إلى مجموعة من الرقصات التى تعبر عن العادات والتقاليد الإندونيسية، والتى تتميز بالتناغم الحركى منها رقصات ايندان دين، ورانتاك سومطرة، واينجانج كاليمانتان، ولينجانج سورابايا، وسريكاندى سينوباتى، وجونج، وكيماسيتامان، ويختتم الحفل بعرض ازياء للملابس التقليدية.

يشارك فى السهرات العربية والاسلامية هذا العام خمس دول هى اندونيسيا، والبوسنة والهرسك، وتونس، وفلسطين، والسودان.