قائد إيراني: شعبنا سيوجه لكمة قوية إلى فم «بومبيو»

قال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء: «إن الشعب الإيراني سيوجه لكمة قوية إلى فم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك ردا على خطة أمريكية جديدة للضغط على إيران».

وطالب «بومبيو»، إيران، أمس الإثنين، بإجراء تغييرات واسعة ستجبرها بشكل فعلي على تقليص نفوذها العسكري والسياسي الذي امتد في الآونة الأخيرة عبر الشرق الأوسط بحيث لا يتجاوز شواطئ البحر المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية، عن إسماعيل كوثري، نائب قائد قاعدة ثار الله في طهران، قوله إن: «شعب إيران سيقف صفا واحدا في وجه ذلك وسيوجه لكمة قوية إلى فم وزير الخارجية الأمريكي وكل من يدعمهم».