مستشار «أبو مازن»: نريد أن تتخذ «الجنائية الدولية» إجراءات ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين

أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفًا قويًا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال «الهباش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء: «نتمنى أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات القانونية لملاحقة سلطة الاحتلال، وفتح تحقيق معها في جرائم الحرب التي ارتكبتها، والتي يعاقب عليها القانون الدولي».

وأوضح: «نحن لم نقدم للمحكمة الجنائية الدولية هذه الإحالة لمجرد التقديم فقط، فنحن نريد إجراءات فعلية، تثبت مصادقية المحكمة والمجتمع الدولي والقانون الدولي في توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يواجه آلة الحرب الإسرائيلية والاستهداف الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال».

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني: «نريد أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات بحق محرمي الحرب الإسرائيليين، مهما كانت صفتهم السياسية والأمنية؛ لكي يدرك الجميع أن هناك قانون دولي حقيقي».

وسلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الإحالة للحالة في فلسطين، حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.