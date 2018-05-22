الثلاثاء 22 مايو 2018 5:03 م القاهرة القاهرة 46.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى أن دمج وتحالف الأحزاب سيفيد في انتعاش المشهد والحياة السياسية في مصر؟
النتـائـج تصويت

مستشار «أبو مازن»: نريد أن تتخذ «الجنائية الدولية» إجراءات ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين

الرئيس الفلسطيني - محمود عباس - أبو مازن
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس - أبو مازن
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 4:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 4:21 م

أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفًا قويًا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال «الهباش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء: «نتمنى أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات القانونية لملاحقة سلطة الاحتلال، وفتح تحقيق معها في جرائم الحرب التي ارتكبتها، والتي يعاقب عليها القانون الدولي».

وأوضح: «نحن لم نقدم للمحكمة الجنائية الدولية هذه الإحالة لمجرد التقديم فقط، فنحن نريد إجراءات فعلية، تثبت مصادقية المحكمة والمجتمع الدولي والقانون الدولي في توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يواجه آلة الحرب الإسرائيلية والاستهداف الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال».

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني: «نريد أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات بحق محرمي الحرب الإسرائيليين، مهما كانت صفتهم السياسية والأمنية؛ لكي يدرك الجميع أن هناك قانون دولي حقيقي».

وسلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الإحالة للحالة في فلسطين، حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك