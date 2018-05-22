السلطات السعودية تقرر مد العمل بالمسار الإلكترونى للحج حتى منتصف شوال

قررت السلطات السعودية مد المسار الإلكترونى للحج إلى 15 شوال المقبل بدلا من أول شهر رمضان؛ وذلك تيسيرا على ضيوف الرحمن من جميع الجنسيات.

وأكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أن المسار الإلكتروني الخاص بالحج يعمل على فترتين طوال شهر رمضان الأولى من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر والفترة الثانية ليلا من الثامنة وحتى منتصف الليل بهدف إتاحة الفرصة لجميع الهيئات والشركات والجهات المنظمة للحج بمختلف أنواعه لإدخال كافة البيانات الخاصة بالنجاح وبموسم الحج سواء كانت إجراءات توثيق عقود اليمن او غيرها من الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع مكاتب الطوافة وكافة مقدمة الخدمة للحجاج داخل الأراضى المقدسة.

كان وفد اللجنة العليا للحج قد زار المملكة العربية السعودية لإنهاء الترتيبات الخاصة بحجاج السياحة وعددهم 36 ألف حاج 70% منهم يؤدون الفريضة بأسعار مخفضة من خلال برنامجي الحج البري والاقتصادي وضم الوفد كلا من ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وأشرف شيحة وأحمد إبراهيم عضوي اللجنة العليا للحج والعمرة.

وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إنه تم التنسيق والتواصل مع مسئولي وزارة الحج والذين أبدوا تعاونًا كبيرًا وتفاهمًا فعالا لمتطلبات القطاع السياحى وقاموا بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وأصدروا تعليماتهم بسرعة حل كافة المشاكل علي الفور، لافتا إلى أن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة من غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة لإنهاء كافة الخطوات التنفيذية لموسم الحج الجديد 1439 هـ.