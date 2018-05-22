مجلس النواب التونسي يصادق على اتفاقية مع مصر في مجال النقل البحري

صادق مجلس النواب التونسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.

ووافق على الاتفاقية 157 نائبا، وامتنع صوت واحد ورفض أيضا صوت واحد.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان التونسي، وقعت خلال أعمال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة في 12 نوفمبر الماضي، خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى القاهرة، حيث مثل الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من البلدين، وحينذاك وقع الجانبان عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وتم في ذلك الوقت التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون بين ديوان الموانئ البحرية والتجارية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.