مقتل تسعة متظاهرين خرجوا احتجاجًا على مصنع للنحاس في الهند

أعلن مسئولون في الهند أن قوات الشرطة قتلت اليوم /الثلاثاء/ تسعة متظاهرين يطالبون بإغلاق مصنع للنحاس بجنوب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن آلاف المتظاهرين خرجوا اليوم احتجاجًا على مصنع لصهر النحاس يقول المتظاهرون إنه أدى إلى تلويث المياه الجوفية بالمنطقة.

ونقلت الشبكة عن كي بالانيسوامي المسئول البارز بولاية (تاميل نادو) الهندية قوله إن الشرطة كان عليها أن تتخذ إجراءات في ظل الظروف القاهرة لحماية حياة وممتلكات الشعب.

يشار إلى أن مصنع النحاس كان قدم طلبًا للحكومة لتوافق على توسعه في مدينة "ذوثوكدي".