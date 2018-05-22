﻿«ترامب»: شروط محددة لعقد القمة مع الزعيم الكوري الشمالي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكانية إلغاء القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء، عن ترامب قوله "لدينا شروط محددة لعقد القمة مع كيم، وإذ لم تتوفر ربما لا نعقد هذه القمة". وأضاف في الوقت نفسه أن زعيم كوريا الشمالية جاد في التخلي عن برنامجه النووي.

يأتي ذلك فيما يجري ترامب محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان، في البيت الأبيض، وسط شكوك متزايدة حول فرص نجاح القمة الأمريكية - الكورية الشمالية، أو حتى انعقادها كما هو مقرر.

وسيسعى مون خلال اجتماع مع ترامب يتوقع أن يستمر لساعتين، إلى محاولة طمأنة الرئيس الأمريكي بأن اللقاء المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يؤدي إلى اختراق تاريخي.

وكان ترامب وافق على لقاء كيم في سنغافورة في 12 يونيو المقبل، لكن شكوكا جديدة تهيمن على احتمالات انعقاد القمة فيما عبر الطرفان عن تحفظهما.