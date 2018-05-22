لقاء قيادات الأحزاب بمقر «الوفد» ينطلق في غياب رئيسا «مستقبل وطن والمصريين الأحرار»

انطلق اللقاء التشاوري للأحزاب السياسية في مقر حزب الوفد.

وحضر اللقاء، رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، ورئيس حزب التجمع سيد عبدالعال، ورؤساء وقيادات حزب الشعب والعمل والاتحاد الديمقراطي والأمة والمؤتمر وشباب مصر، وعددًا من قيادات حزب الوفد البارزة كهاني سري الدين سكرتير عام الحزب، ومحمد سمير أمين عام لجنة الشباب، ووكيل مجلس النواب سليمان وهدان وطارق تهامي وطارق سباق.

وفيما غاب عن اللقاء، رئيسا حزب مستقبل وطن والمصريين الأحرار أشرف رشاد وعصام خليل، حضر اللقاء عن حزب النور محمد صلاح خليفة المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية للحزب.

وقال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد لـ"الشروق": "اللقاء فقط يناقش تشكيل لجنة للتواصل بين الأحزاب السياسية والحكومة، وتفعيل المادة الخامسة الخاصة بالتعددية الحزبية، ولن نناقش فكرة الاندماج بين الأحزاب مطلقًا".

وقال مصدر بحزب الوفد: "الوفد لا يندمج مع أحزاب أخرى ولا يقبل ذلك"، حسب قوله.