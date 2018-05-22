حمدي الكنيسي: الإعلام كان له دور كبير في انتصارات حرب أكتوبر

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن الإعلام كان له دورًا كبيرًا في انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى دور الإعلام المصري بعد حرب الاستنزاف في تضليل وخداع العدو الإسرائيلي.



وأضاف «الكنسي»، في لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه تم حشد قوى الشعب خلف الجيش المصري من خلال الإعلام في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن تجربته كمراسل حربي للإذاعة في حرب أكتوبرعام 1973، كان لها دورًا كبيرًا في تشكيل شخصيته.



وتابع: «استعداد المقاتل المصري في التضحية بروحه في سبيل الوطن المستمرة حتى الآن، وكانت دافع لي في حياتي العملية، خاصة بعد حرب الاستنزاف، عندما عبرنا وحطمنا كل الأساطير الإسرائيلية العالمية والتي كانت تزعم أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر»، لافتًا إلى أن الإنسان والمقاتل المصري وقت التحدي والخطر أقوي من أي مخاطر تحيط به.



