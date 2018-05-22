زوكربيرج يمثل أمام نواب البرلمان الأوروبي

يلتقي مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بنواب من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بشأن فضيحة البيانات العالمية التي تتعلق بموقع التواصل الاجتماعي.



وأكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، يوم الاثنين، عبر تويتر، أن جلسة الاستماع ستبث مباشرة على الإنترنت بعد أن كان من المقرر أصلا أن تكون وراء الأبواب المغلقة.



وقال تاجاني: "لقد ناقشت شخصيًا مع السيد زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إمكانية بث الاجتماع معه على شبكة الإنترنت.. ويسعدني أن أعلن أنه قبل هذا الطلب الجديد. أخبار سارة لمواطني الاتحاد الأوروبي".



وكان البرلمان قد وقع تحت طائلة انتقادات بعد أن أعلن مبدئيا أن الاجتماع سيعقد بشكل غير معلن وبحضور أعضاء مختارين من البرلمان.



يذكر أن فيسبوك أعلن الشهر الماضي أنه تبادل البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم بشكل غير صحيح مع شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، من بينهم ما يصل إلى 2.7 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي.



واستخدمت الشركة هذه المعلومات، دون موافقة المستخدمين، لدعم حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وكذلك الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام ذاته.