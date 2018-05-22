الاتحاد يطلب إقامة الجولة الأخيرة من تصفيات البطولة العربية في توقيت واحد

قال هشام حسن نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري، ورئيس بعثة فريق سيد البلد بالتصفيات الأولية في البطولة العربية في السعودية، إن الفريق أدى فجر أمس بعد تناول جبة السحور العمرة، حيث كان الفريق فاز على السالمية الكويتي بالجولة الثانية بخمسة أهداف دون رد.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "طلبنا أن تقام مباراتي الجولة الأخيرة من المجموعة، في توقيت واحد، لا سيما وأن هذه الجولة سوف تحدد المتأهل للدور التالي ومواجهة الترجي التونسي".

واستطرد قائلا: "سوف نطلب من اللاعبين تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف مباراة أساس تليكوم الأخيرة، والتي ستحدد الفريق المتأهل، لا سيما وأن الفريق أهدر العديد من الفرص في مباراة السالمية أمس".

وعن حسم المتأهل في حالة التساوي في النقاط قال: "هنا نلجأ إلى فارق الأهداف، والذي يصب الأن في صالح الفتح الرباطي المغربي برصيد 7 أهداف، والاتحاد 5 أهداف".