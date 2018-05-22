المؤبد لشقيقين وصديقهم لقتلهم نجل عمهما بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوي ومحمد سراج، وسكرتاية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، حكمها بالسجن المؤبد لشقيقين وصديقهم؛ لقتلهم نجل عمهما بسبب خلافات بينهم بقرية سنهوت التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

كانت مستشفى منيا القمح المركزي، قد استقبلت جثة شاب، في العقد الثالث من عمره؛ متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عم المجني عليه «محمد.س» وشقيقه «محمود»، وأحد أصدقائهم.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه، تطورت لمشاجرة تعدوا عليه خلالها بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المحبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.