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جاري روويت مدربا جديدا لستوك سيتي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 11:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 11:20 م

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تعيين جاري روويت مدربا جديدا للفريق بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

 

وانتقل روويت /43 عاما/ لتدريب ستوك بعد دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ديربي كاونتي والبالغ قيمته مليون و800 الف جنيه استرليني.

 

ويسعى ستوك سيتي للعودة سريعا إلى الدوري الممتاز بعد هبوط لدوري الدرجة الأولى قبل اسبوعين.

 

وقال روييت "الأمر تم سريعا، أشعر بسعادة كبيرة لانتقالي لناد يمتلك قدر كبير من الطموح".

 

وأضاف "التحدي بالنسبة لي بكل تأكيد يتمثل في إعادة ستوك سيتي للدوري الممتاز في أسرع وقت ممكن".

 


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