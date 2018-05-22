«بوينج» تدرس تنفيذ مشروع مشترك مع إحدى الجهات السيادية في مصر

قال رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، برنارد دن، إن شركته تدرس تنفيذ مشروع مشترك مع إحدى الجهات السيادية في مصر، مضيفا: «ولو حدث هذا فسنفتح مكتبا في القاهرة ليصبح الأول لنا في منطقة شمال إفريقيا».

وكان رئيس شركة بوينج العالمية، مارك ألين، قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي للتباحث حول تطوير أسطول شركة مصر للطيران، واعتماد شركة الصيانة التابعة لمصر للطيران لصيانة الطائرات من قبل بوينج بما فيها الطرازات الحديثة، وأيضا اعتماد مصنع مصر للطيران الذي يقوم بتصنيع التجهيزات الداخلية الأساسية للطائرات، بالإضافة للتعاون في مجال الدفاع.

من جهة أخرى، قال «دن»، إن الطائرات الجديدة التي استأجرتها مصر للطيران مؤخرا من بوينج من طراز دريملاينر الذي يتميز باستهلاك أقل للوقود بنحو 15% عن الطرازات التقليدية «لكنها أقل حجما من الطرازات المعتادة».

ووقعت مصر للطيران في نوفمبر من العام الماضي صفقة لاستئجار 6 طائرات من طراز «دريملاينر».

ولفت «دن»، إلى أهمية أن تنوع مصر للطيران من طرازات طائراتها سواء الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة، وهو ما يتطلب أن يكون لدى الشركة فريق عمل كبير يتضمن طاقم صيانة وعمالة في كل المجالات.

وتستحوذ «بوينج»، على 50 إلى 60% من حجم أسطول مصر للطيران والذي يقدر بـ57 طائرة.

وأكد «دن»، أن سوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيحقق نموا كبيرا حتى عام 2030، حيث من المتوقع أن يصل حجم الطائرات التي سيحتاجها هذا السوق إلى نحو 3350 طائرة حتى 2030 بقيمة 730 مليار دولار.

وقال رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التقديرات والأبحاث أكدت أن سوق خدمات الطيران بالشرق الأوسط يحتاج استثمارات بحوالي 109 مليارات دولار خلال العشر سنوات المقبلة، كما تتضمن عمرات وصيانة الطائرات الحربية استثمارات بحوالي 90 مليار دولار خلال نفس الفترة.