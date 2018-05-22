عامل يقتل ربة منزل بعد سرقة فيلا بالتجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بـ«كافيه» عقب اعتدائه على ربة منزل، أثناء محاولته الهرب بعد سرقته متعلقات من داخل فيلا بمنطقة التجمع، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة بإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من «رؤوف .ش» (58 عاما - مدير شركة للسياحة) بتضرره من تسلل شخص داخل الفيلا سكنه أثناء تواجد والدته «أليس .ع» (85 عامًا - ربة منزل)؛ ولدى مشاهدتها تعدى عليها بالضرب بالأيدى ودفعها أرضا محدثا إصابتها بكسر مضاعف بالفك السفلى وآخر بعظمة قصبة الساق اليمنى، وتم حجزها بالمستشفى الجوي التخصصي، واستولى على هاتفين محمول، وجهاز كمبيوتر ولاذ بالفرار ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبانتقال رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، وسؤال المجنى عليها أيدت ما جاء بأقوال المبلغ، وفى وقت لاحق ورد للقسم إشارة من المستشفى الجوي تفيد بوفاة المجنى عليها إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد حائزى الهاتفين المستولى عليهما وتبين أنهما «رضا .ع» 45 عاما، و«عبد المنصف.ح» 52 عاما، سائق، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتفان المحمولان المستولى عليهما.

وبمواجهتهما أقرا بشرائهما الهاتفان من أحد الأشخاص، أثناء تواجدهما بموقف سرفيس بنها - القليوبية، ونفيا علمهما بأنهما من متحصلات واقعة سرقة، ومن خلال النشر عن جهاز الكمبيوتر المستولى عليه وردت معلومات لفريق البحث من أحد أصحاب المحلات بمول بوينت 90 الكائن بالتجمع، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض جهاز كمبيوتر «لاب توب» للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعلى الفور تم ضبطه، وتبين أنه «رجب. ح» (33 عاما - عاطل) المطلوب التنفيذ عليه في قضية والمقضى فيها بالحبس سنة، وبحوزته جهاز كمبيوتر مجهول المصدر، وبمواجهته اعترف بسرقة جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته من داخل كافية بالمنطقة، بأسلوب المغافلة أثناء عمله به لمدة يوم واحد فقط.

وأمكن التوصل للمجنى عليه وتبين أنه «محمد.ط» (27 عاما - عامل بالكافيه) وباستدعائه تعرف على جهاز الكمبيوتر واتهمه بالسرقة، مضيفًا أنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وبتطوير مناقشته وعرضه على حائزي الهاتفين المستولى عليهما تعرفا عليه، وأقرا أنه ذات الشخص الذى قام ببيع الهاتفين لهما.

وبمواجهته والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تردده على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بحثاً عن فرصة عمل، ونظراً لمروره بضائقة مالية خطط لسرقة إحدى الفيلات، وتمكن من دخول الفيلا محل الواقعة بأسلوب التسلق ظناً منه بعدم تواجد أحد بداخلها، وعقب استيلائه على المسروقات فوجئ بالمجنى عليها فقام بالتعدى عليها ودفعها أرضاً وفر هاربا، كما أقر بواقعة تصرفه فى الهاتفين بالبيع، مضيفًا بتصرفه فى جهاز الكمبيوتر «لاب توب» المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص ولا يمكنه الإرشاد عنه، وباستدعاء المبلغ تعرف على الهاتفين واتهمه بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.