القوات الأمنية العراقية تعتقل مسؤول الإعدامات في «داعش» بالحوبجة

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية اعتقلت ما يسمى بـ«مسؤول الإعدامات» لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية: «إن القوات الأمنية اعتقلت مسؤول الإعدامات لدى عصابات "داعش" الإرهابية المدعو أبو وهاب العراقي خلال عملية نوعية قامت بها القوات الأمنية ليلا، وأسفرت عن اعتقاله بجانب أربعة من مرافقيه كانوا متواجدين في أحد المنازل بمنطقة الزاب بقضاء الحويجة».

وأوضح المصدر أن الإرهابي «أبو وهاب»، متورط في العديد من جرائم القتل والاختطاف في قضاء الحويجة، حيث عثرت معه على خرائط وخطط للأهداف التي تريد تلك العصابات مهاجمتها.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن في وقت سابق تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم «داعش».