«قرقاش»: «آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن قبوله»

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، المقاربة الأمريكية التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، حول السياسة الإيرانية بـ«الدقيقة والصارمة»، قائلًا إنها جاءت كنتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات.

وأضاف «قرقاش»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، مساء الاثنين، أن توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها، متابعًا: «آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به».

وأشار إلى زيادة التغول والتدخل الإيراني بصورة غير مسبوقة في الشأن العربي، بعد الاتفاق النووي، موضحًا أنه لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي.

وأوضح أن المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار، بينما ألهبت السياسة الإيرانية الإقليمية الجبهات بانتهازيتها وطائفيتها، مضيفًا أنه من الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، معتبرًا أن استراتيجية «بومبيو»، تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مقاربة بلاده تجاه إيران للضغط عليها وتغيير سياستها، قائلًا إن إيران ترعى الإرهاب وأشعلت الحروب في المنطقة، مضيفًا أن بلاده ستتبع عملاء إيران ووكلاءها حول العالم لسحقهم، كما أنها لن تحصل بعد اليوم على تفويض مطلق لتسيطر على الشرق الأوسط، وفق قوله.