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وزير الخارجية الفلسطيني يسلم ملف قضية الاستيطان إلى «الجنائية الدولية»

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي
لاهاي/رام الله- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 11:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 مايو 2018 - 11:31 ص

سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن «المالكي» طالب خلال اجتماع رسمي مع «بنسودا»، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.


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