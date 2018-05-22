طرح برنامج «الصدمة 3»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، مساء الثلاثاء، موقفًا تمثيليًا جسده أب بصحبه ابنته التي تحاول شراء هدية لعيد ميلادها، ويطالب الزبائن بمساعدتها في اختيار الهدية، مدعيًا وفاة والدتها منذ 3 أسابيع، وذلك لقياس ردود فعل مواطني الوطن العربي تجاهها.

وجاءت رود الفعل تعكس مدى تعاطف المواطنين مع الطفلة التي ظلت تبكي وتردد: «عايزة ماما أنا مش عايزة هدايا أنا عايزة ماما».

ولقى المشهد التمثيلي تجاوبًا كبيرًا من قبل الزبائن في المتجر بدولتي مصر والعراق، حيث تدخل عدد كبير منهم لمحاولة إقناع الطفلة بضرورة اختيار هدية لها، وتعاطف البعض الآخر مع الطفلة وأجهش بالبكاء، حتى تدخل فريق عمل البرنامج وأوضح فكرة البرنامج للأشخاص الذين حاولوا اقناع الطفلة وتعاطفوا معها، والذين أعربوا عن تعاطفهم الشديد فور علمهم بظروف الطفلة، وتعاونهم مع الأب لمحاولة التخفيف عن الطفلة الظروف التي تمر بها.