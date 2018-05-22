تجديد حبس موظف متهم بالإتجار في المخدرات 45 يوما

كقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تجديد حبس موظف بمصلحة الضرائب 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1775 لسنة 2018 جنح دار السلام؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

كشفت تحقيقات عقب ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات في القاهرة، تفيد قيام «هـ.أ»، 34 سنة موظف بمصلحة الضرائب، مقيم بمنطقة الضاهر، بالإتجار في مخدر الحشيش، بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب استصدار إذن نيابة بالتفتيش أمكن ضبطه بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على شنطة سوداء اللون بها 62 لفافة حشيش وزنت حوالي 259 جراما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبإحالته للنيابة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.