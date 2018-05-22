طلب إحاطة ضد «التضامن والأوقاف» للتقصير في التوعية من زواج القاصرات

قدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن تقصير وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف في إطلاق الحملات التوعوية الخاصة بمكافحة ظاهرة زواج القاصرات.

وجاء في طلب الإحاطة بحسب بيان صادر عن النائب محمد فؤاد: «عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212، و213 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن، تقصير وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف في إطلاق الحملات التوعوية الخاصة بمكافحة ظاهرة زواج القاصرات، وانحصار تلك الحملات على المجهود الفردي أو التطوعي لمؤسسات المجتمع المدني فقط، دون تدخل ملموس من الوزارات».

وأوضح «فؤاد»، أن هناك 153 ألف حالة لفتيات تزوجن في سن صغير وتمثل 29% من حالات الزواج في البلاد وهناك 36% من زيجات الريف تقع في سن 16 سنة، وهو الأمر الذي أصبح مشكلة خطرة تمثل تهديدًا للمجتمع، ويحتاج إلى شرح جديد لمفهوم الخطاب الديني؛ لمواجهة هذه العادات السلبية وعلاجها والتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة.

وطالب النائب البرلماني بالموافقه على إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم حياله.