قال الفنان سمير غانم، إنه يشعر بالراحة في التمثيل مع ابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم، متابعًا أنه لو تم تخييره بين العمل السينمائي مع إحدى ابنتيه سيختار ابنته الفنانة دنيا، نظرًا لتفكيرها الجيد الذي يحدث نقلة نوعية بأفلامها.



وأضاف «غانم»، في لقائه ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة، أمس الاثنين، أن: «ابنته إيمي يمكنها أن تقلب الدنيا بكلمة واحدة في أحد أفلامها»، مستشهدًا بدورها كمدرسة لغة إنجليزية في فيلم «عسل أسود»، وانتشار ما قالته بشكل كبير، خاصة بسبب لدغتها في حرف الراء.



ونفى الفنان سمير غانم، ما تردد حول إصرار ابنتيه على وجوده في أعمالهم الفنية، متابعًا: «هما بيشعروا بالاطمئنان بوجودي في أعمالهم، وبيهتموا بيا بشكل كبير خاصة أثناء التصوير».





