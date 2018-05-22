﻿محافظ القاهرة: منظومة «منارة» سهلت التواصل مع نواب البرلمان إلكترونيا

قال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، إن منظومة «منارة» للتواصل إلكترونيا مع نواب البرلمان التي دشتنها محافظة القاهرة منذ أربعة أشهر، قد جاءت بثمار نتائجها الإيجابية في سرعة إجاز وتسهيل التنسيق والتواصل بين أجهزة المحافظة التنفيذية وبين نواب الشعب في عرض طلباتهم ومقترحاتهم واستقبال شكواهم واستفساراتهم والرد عليها، بعد إحالتها للجهات التنفيذية المسئولة عن الشكوى ومتابعة الاستجابة لها وصولًا إلى حلها.

وأوضح المحافظ، أن المنظومة ستنضم لبقية النوافذ الإلكترونية المنبثقة عن البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه جار تباعا منع التعامل الورقي بين نواب البرلمان والمحافظة، بعد توطيد عمل موقع المنظومة الإلكتروني واستجابة كل الأطراف لدورة العمل التفاعلي بالموقع، ذلك بغرض تحسين العمل وسرعة الأداء وتوفير كثيرا من الوقت والجهد، الذي يعد سمة من سمات عصر تكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم المتقدم.

وأشاد المحافظ بالاستجابة الملحوظة لقيادات مجلس النواب ممثلة في مكتب رئيس المجلس ومكتب وزير شئون البرلمان، في تفعيل عمل نظام «منارة» الذي انفردت به محافظة القاهرة عن باقي المحافظات، حيث ترسل كافة الشكاوى والطلبات والاستفسارات بنطاق القاهرة على صفحة الموقع المخصصة بشكل يومي، ويتم الرد عليها بشكل سريع من قبل الجهة التنفيذية المسئولة ، ولم يقتصر عمل المنظومة الالكترونية الجديدة على نواب البرلمان عن دوائر محافظة القاهرة فقط والذي يصل عددهم الـ70 عضو.

أوضح مدير منظومة «منارة» والمشرف على مكتب المحافظ لشئون مجلس النواب المهندس سيد عبد الفتاح، أن إدارة التواصل تنقسم إلى أربعة أقسام تتمثل في «قسم تلقي الشكاوى للسادة النواب، قسم المتابعة للنشر والمشروعات والتطوير، قسم تنظيم الجلسات وعرض المؤشرات التنفيذية، قسم التتنسيق مع النواب من خارج محافظة القاهرة»، مؤكدًا أن الموقع يستهدف التعامل مع الجمهور مباشرة.

وأضاف المحافظ، أنه لتسيير التواصل مع نواب البرلمان فقط لإنجاز طلبات وشكاوى المواطنين بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات الروتينية، واشتمل محتوى الموقع على 6 أقسام ثابتة هي «خدمات السادة النواب، قرارات السيد المحافظ، قرارات المجلس التنفيذي، جولات المحافظ، مشروعات ومبادرات المحافظة، دليل الخدمات العام، خريطة تفصيلية لمحافظة القاهرة».