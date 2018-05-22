«المصرية للاتصالات» توقع تمويلا بقيمة 200 مليون دولار من البنك الإفريقي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات مع مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، عن توقيع تمويل بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لتمويل رأس المال العامل والاستثمارت في البنية التحتية للمصرية للاتصالات.



حيث قام مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، بدور المستشار المالي؛ لتسهيل قصير الأجل مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد كما قام بدراسة عملية التمويل لاعبا دور المنسق العام والاستشاري للتمويل.



من جانبه، قال محمد علي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، إن مشاركة المصرف في صفقة بهذا الحجم دليل على فاعلية استراتيجية البنك في النمو والتوسع ودعم جهود التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.



وأكد أن: «نجاحنا في إدارة و تنسيق هذا التمويل تأتي استكمالا لمسيرة المصرف الناجحة في مصر، وحصوله على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر لعام 2018، كما يؤكد العزم على مواصلة العمل على تقديم المنتجات والخدمات بأعلى جودة ممكنة».



وأشار المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن مجلس الإدارة قد وافق بداية الشهر الجاري على تسهيل قصير الأجل قابل للتجديد مقدم من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بإدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، بحد أقصى 200 مليون دولار، لافتا إلى أن الغرض من الحصول على هذه التسهيلات هو توفير السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل وتوفير التمويل اللازم للاستثمار بأقل تكلفة ممكنة.



وقال الدكتور جورج إلومبي، نائب رئيس البنك التنفيذي للخدمات المؤسسية والقانونية بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «افركسيمبنك»، بأن هذه المعاملة لها تأثير مباشر على تطوير شبكة البنية التحتية الإقليمية التي تعمل بمثابة شريان الحياة للعديد من البلدان الإفريقية، وأن هذا التعاون سيسهم إسهاما كبيرا في إطلاق الخدمات، الإمكانات الكاملة للاتصالات في إفريقيا وتوفير الأثر الإنمائي الذي تمس الحاجة إليه في القارة.