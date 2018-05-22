الاتحاد الأوروبي ينتقد خطاب وزير الدفاع الأمريكي بشأن إيران

ـ «موجيريني»: لا حل بديل عن الاتفاق النووي.. و«روحاني» لواشنطن: من أنتم؟

أكدت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أمس، أنه «ليس هناك حل بديل» عن الاتفاق النووي مع إيران، وذلك ردا على خطاب لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عرض فيه سلسلة شروط مشددة للتوصل إلى «اتفاق جديد».

وقالت «موجيريني»، في بيان إن: «خطاب "بومبيو" لم يثبت أبدا كيف جعل أو سيجعل الانسحاب من الاتفاق النووي المنطقة أكثر أمانا حيال تهديد الانتشار النووي، أو كيف سيجعلنا في موقع أفضل للتأثير في سلوك إيران في مجالات خارج إطار الاتفاق»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وشددت على أن: «ليس هناك حل بديل عن الاتفاق النووى»، بعد استماعها «جيدا» إلى مداخلة الوزير الأمريكي، مضيفة: «الاتحاد الأوروبي سيبقى مؤيدا لمواصلة التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق النووي ما دامت إيران تفي بكل التزاماتها المرتبطة بالنووي، الأمر الذي قامت به حتى الآن».

وأمس، توعد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إيران، قائلا: «لن تكون بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط»، معلنا استراتيجية جديدة تتضمن 12 شرطا وتشكل ضغطا كبيرا على طهران للتوصل إلى «اتفاق جديد».

وحذر «بومبيو»، بشدة الشركات الأوروبية التي ستستمر في القيام بأعمال تجارية في إيران بقطاعات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية من أنها «ستتحمل المسؤولية».

وطالب «بومبيو»، إيران بإجراء تغييرات واسعة ستجبرها بشكل فعلي على تقليص نفوذها العسكري والسياسي الذي امتد في الآونة الأخيرة عبر الشرق الأوسط بحيث لا يتجاوز شواطئ البحر المتوسط.

من جهته، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، مطالب «بومبيو»، ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن «روحاني» قوله: «من أنتم لتقرروا لإيران والعالم ما يفعلوه؟»، مضيفا: «عالم اليوم لا يقبل أن تقرر أمريكا ما يجب على العالم فعله لأن الدول مستقلة...انتهى ذلك العصر... سنمضى في طريقنا بدعم أمتنا».

فيما قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، اليوم، إن الشعب الإيراني «سيوجه لكمة قوية إلى فم» وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وذلك ردا على خطة أمريكية جديدة للضغط على إيران، ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن إسماعيل كوثري، نائب قائد قاعدة ثار الله فى طهران، قوله إن: «شعب إيران سيقف صفا واحدا فى وجه ذلك وسيوجه لكمة قوية إلى فم وزير الخارجية الأمريكى وكل من يدعمهم».