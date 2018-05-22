«الكهرباء»: نعمل وفق خطة استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم وضع خطة استراتيجية للطاقة حتى عام 2035، وسيتم تحديثها كل عامين بهدف إحداث مزيج من مصادر إنتاج الطاقة، بدلًا من الاعتماد على الغاز الطبيعي والبترول اللذين كانا يمثلان عائقًا ببعض الأحيان في توفير الطاقة الكهربائية.



وأوضح «حمزة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أنه تم تحديث مصادر بديلة للطاقة تتمثل في طاقة الرياح والطاقة النووية والشمسية، بالإضافة لاستخدام الفحم النظيف الذي يتوافق مع البيئة، مشيرًا إلى تقدم 3 تحالفات مختلفة لمشروع إنتاج أول محطة كهرباء تعمل بالفحم في منطقة الحمراوين، وهي تحالف صيني، وآخر ياباني مع شريك مصري، وتحالف أمريكي مع شريك صيني.



وتابع: «جميع التحالفات تقدموا بعروض فنية ومالية، وتم فض المظاريف في أول مرة بكل شفافية في مجلس الوزراء، وكان هناك تقييم مالي مبدئي لحين حساب متوسط المرجح لتكلفة إنتاج الطاقة»، لافتًا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستقوم بالتعاقد مع التحالف الفائز عقب الإعلان النتيجة.



وأكد أن جميع التحالفات المقدمة تعد من الشركات العملاقة، والمعروفة على مستوى العالم، في إنتاج الكهرباء بصفة عامة والفحم بصفة خاصة.



