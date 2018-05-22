«الشروق» تطرح طبعة جديدة من «شوارع السماء»

طرحت دار الشروق بالمكتبات الطبعة الثانية من المجموعة القصصية «شوارع السماء» للكاتب وجدي الكومي، والصادرة عن دار الشروق.



واحتفى «الكومي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصدور الطبعة الثانية، قائلًا «بعد عودتي من إجازتي المرضية.. تسلمت اليوم بمكتبي خمس نسخ من طبعة شوارع السماء الثانية.. مبهجات رمضان».



و«شوارع السماء» مجموعة قصصية تضم 21 قصة، يتنقل فيها وجدي الكومي بين أبطاله المختلفين، ما بين «رجل الأوكازيون» و«رجل البطاطس»، «سيدة الياقوت» و«المجنونة صاحبة السطوة» قبل أن يكشف السر الكامن وراء «كاتب قصص الجنود».



ورغم اختلاف تيمة القصص، فإنه يجمع بينها قدرة الكاتب على التقاط التفاصيل الصغيرة ونسجها بمهارة ليفتح أمام القارئ طريقًا للمتعة والتوقف أمام العديد من المشاعر المغايرة بين الدهشة والتأمل، الفرح والحزن، واكتشاف طاقات وطرق جديدة، غير مأهولة، في "شوارع السماء".



يشار أن «شوارع السماء» وصلت للقائمة الطويلة في جائزة «الملتقى للقصة القصيرة العربية» بدورتها الثانية.