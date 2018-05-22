المؤبد لـ3 عاملين متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات الجيرة بالزاوية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على 3 عاملين، متهمين بالقتل العمد بالزاوية الحمراء، بسبب خلافات الجيرة.

وأسندت النيابة، للمتهمين «كريم ع.» 51 سنة عامل في محطة بنزين، و«بلال ر.» 29 سنة عامل بورشة سيارات، و«عبد الرحمن أ.»، 19 سنة عامل بورشة سيارات تهمة قتل المجني عليه «أحمد ش.» 34 سنة عمدا من مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلاف بينهما، بأن قام المتهم الأول بالتعدي على والدة المجني عليه بالضرب المبرح، ما اضطر نجلها المجني عليه للتدخل لمنعه، إلا أن المتهم قام هو وباقي المتهمين بإحضار أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدي عليه مسددين له الطعنات التي أودت بحياته وفروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين.