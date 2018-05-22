ظهور «القرش الحوت» بالغردقة

رصد أحد أعضاء جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالغردقة، وعدد من الغواصين، ظهور سمكة القرش الحوت «الويل شارك» للمرة الثالثة بالقرب من مدينة الغردقة.

كان حسن طيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من أحد أعضائها وعدد من الغواصين، برصد سمكة القرش الحوت قبالة سواحل مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إبلاغ محميات البحر الأحمر لرصدها.

وبالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ذكرت محميات البحر الأحمر، أنها قامت بحملة توعية بيئية بأهمية التنوع البيولوجي، ونبذة عن التنوع البيولوجي للبحر الأحمر، وذلك لزوار جزر الجفتون ومجاويش ومارينا الغردقة.

وأشارت إلى الدلائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي للبحر الأحمر ومنها؛ رصد ظهور مجموعة من الدولفين القاتل الكاذب بالقرب من منطقة أبومنقار، ورصد القرش الحوت بمنطقة بين الجبال بجزيرة الجفتون الكبرى والصغرى، والعثور على سلحفاة صقرية المنقار، والتي يتم حاليا علاجها بمركز علوم البحار لحين تحسن حالتها وعودتها لطبيعتها.