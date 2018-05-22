«نسيت كلمة السر» رواية مسموعة على «اقرألي»

أتاح تطبيق «اقرألي» للكتب المسموعة، رواية «نسيت كلمة السر» للكاتب الدكتور حسن كمال، والصادرة عن دار الشروق، كنص مسموع، يمكن الاستماع إليه كاملا من خلال التطبيق.

«نسيت كلمة السر» رواية مستوحاة من قصة حقيقية، تقتحم عالمًا مجهولًا عن حياة اللاعبين والمدربين والاتحادات الرياضية، وعن رحلة المعاناة والمرض، الفشل والنجاح، قصة الفرد والعائلة، الحب والكراهية، وكيف تفرض السياسة على اللاعبين مسارات متضاربة! فهل يستطيع عمر الخياط المقاومة والعودة للأضواء أم يستسلم للجلوس على كرسي متحرك؟ وكيف يمكن أن يخرج من بين لحظات الألم حب للحياة؟!.

ويقدم «اقرألي» أكثر من 200 كتاب، في شتى المجالات الأدبية والفكرية، تُقرأ من خلال مجموعة من المذيعين الشباب المحترفين، وباستخدام تكنولوجيا المؤثرات الصوتية التي تمنح النص المكتوب حالة من الحياة والحيوية والمتعة.

وكانت دار الشروق وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة «اقرألي» للكتب المسموعة، بهدف تحويل الكتاب الورقي إلى مادة صوتية يستطيع الجمهور تلقيها والاستماع إليها في أي وقت، من خلال تحميل التطبيق على الهاتف المحمول.