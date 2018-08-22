ماجد سامي لـ رضا عبدالعال : «هو فى مصرى مسلم مش بيصلى العيد»

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رفض ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة السكوت عن التصريح الذي قاله رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق عن لاعبي الفريق الدجلاوي قبل مواجهة الأهلي أمس الثلاثاء والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 1 – 0 ضمن الاسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز.

نجم الزمالك السابق رضا عبدالعال كان قد صرح أمس خلال تحليله للمباراة ، أن دجلة سيتلقي هزيمة ثقيلة أمام الأهلي بسبب قيام لاعبيه بالإستيقاظ مبكراً لإداء صلاة عيد الأضحي المبارك.

ماجد سامي رئيس نادي دجلة رد على نجم الزمالك بقوله : " "هو فى مصرى مسلم مش بيصلى العيد؟ .. وهل لم يصلى لاعبو الأهلى صلاة العيد".

كما أكد ماجد سامي سامى أن المدير الفنى لفريق دجلة كيس جونياس كان على علم بصلاة اللاعبين بل وحاول مشاركتهم بالذهاب معهم لحضور صلاة العيد.