«الوفاق الليبية» ترفض إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد

أعلنت ليبيا، اليوم الأربعاء، رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها.

وأكد وزير الخارجية، بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، محمد سيالة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن ليبيا لن تقبل أبدًا ما يتردد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الشمال الأفريقي التي جاءوا منها.

وأشار إلى، أن ليبيا لا تقبل ولن تقبل هذا الإجراء المجحف وغير المشروع فلديها ما يزيد على سبعمئة ألف مهاجرًا غير شرعي على أراضيها يشكلون عبئًا ثقيلاً عليها ومن جميع الجوانب، مشددًا على ضرورة إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها.

ودعا «سيالة»، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بالضغط علي دول المصدر وتحمل نفقات إعادتهم، مجددًا التأكيد على أهمية معالجة هذه الظاهرة بكل جدية ومن جذورها.

كان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قد طالب بإعادة نحو 170 مهاجرًا غير شرعي إلى ليبيا بعد السماح لسفينتهم ديتشوتي بالرسو في صقلية.