 بواتينج بصدد طرح مجلة منوعة في الأسواق قريبا

يطرح لاعب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ونادي بايرن ميونخ الألماني، جيروم بواتينج، قريبا في الأسواق مجلة ذات موضوعات مختلفة يعرض من خلالها وجهة نظره الشخصية عن أكثر الأشياء التي تثير الشغف في نفسه: الرياضة والموسيقى والموضة.



وقال بواتينج اليوم الأربعاء في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "شتيرن" الألمانية: "أرغب من خلال هذه المجلة في نقل شغفي بالموضة والرياضة والموسيقى وسرد قصص مثيرة للاهتمام انطلاقا من وجهة نظري الشخصية".



ومن المقرر أن يطرح العدد الأول من المجلة التي ستحمل اسم "بوا"، وهو الاسم المكون من الحروف الأولى لاسم اللاعب الألماني، في الخريف المقبل وستتضمن مقابلات مع رياضيين ومصممي أزياء وموسيقيين، سيجريها بواتينج بنفسه.



ويتبادل بواتينج، أحد أكثر الأشخاص شغفا بالموضة، مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت صورا تتعلق بالموضة، كما يكشف من خلال هذه المواقع أيضا عن أنواع الموسيقى المفضلة لديه.