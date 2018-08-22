إندونيسيا تُغرق 120 قاربا أجنبيا في إطار حملة ضد الصيد غير المشروع

أغرقت إندونيسيا 120 قاربا أجنبيا هذا الأسبوع في إطار حملة ضد الصيد غير المشروع، حسبما قالت مسؤولة اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، ليلي أبريليا بريجيواتي، إنه تم إغراق القوارب، ومعظمها من فيتنام وماليزيا والفلبين، أمس الأول الاثنين في 11 موقعا بأنحاء البلاد.

وأضافت أن محاكم محلية أدانت مُلاك القوارب بسرقة الأسماك من المياه الإندونيسية.

وتحت قيادة الوزيرة سوزي بودياستوتي، دمرت الوزارة ما يقرب من 500 سفينة صيد أجنبية منذ عام 2014.

لكن الممارسة التي حظيت بشهرة كبيرة لا تخلو من الانتقاد في الداخل.

وكان نائب الرئيس، يوسف كالا، قد قال في وقت سابق من هذا العام إنه ينبغي إنهاء هذه الممارسة وأنه من الأفضل أن تستغل الحكومة هذه القوارب أو تبيعها بالمزاد العلني.

وقال إنه كانت هناك احتجاجات من دول تم القبض على مواطنين لها في إطار الإجراءات الصارمة.