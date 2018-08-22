قال الدكتور أسامة إبراهيم، مدير عام مجازر الجيزة، إن المجازر لم تكتشف أضاحي غير صالحة للذبح، أو بها أمراض في اليوم الأول من عيد الأضحى وحتى الآن.

وأوضح «إبراهيم»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك إجراءات تتخذها المجازر مع الذبائح غير الصالحة، متابعًا أنه يتم تعويض التجار من خلال دفع 29 جنيهًا للكيلو؛ لتشجيعهم على التخلص من الذبائح غير الصالحة والذبح في المجازر.

وأشار إلى أهمية الذبح داخل المجازر؛ للحفاظ على البيئة الخارجية من التلوث، ومنعًا لانتشار الأمراض أو الروائح الكريهة.

وذكر أنه سيتم تطوير 7 مجازر في المرحلة الثانية لخطة الإدارة في تطوير المجازر عقب عيد الأضحى، ومنها مجزر المنيب وأطفيح وناهية، من خلال تغيير الأرضيات ومواسير الصرف الصحي.