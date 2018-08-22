انفجار ماسورة مياه رئيسية يغرق مستشفى كوم أمبو في أسوان

غرقت مستشفى كوم أمبو المركزي وعشرات المنازل المحيطة بمنطقة السبعين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد انفجار ماسورة مياه رئيسية.



وفوجئ أهالي منطقة السبعين والعاملين بمستشفى كوم أمبو، بتدفق كميات كبيرة من المياه في الشوارع والتي وصلت إلى داخل المنازل والمستشفى وهو ما تسبب في إصابة الحركة بالشلل.



واضطر الأهالي إلى صنع حواجز ترابية ووضع أحجار لتقليل من كميات المياه المتدفقة على المنازل.



انتقل إلى مكان الواقعة مدير عام الري بأسوان، ومدير ري كوم أمبو، ومدير مرفق كوم أمبو والوحدة المحلية، في محاولة للتدخل وإنهاء الأزمة.



وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير ري أسوان، إن المياه المتدفقة بسبب انكسار ماسورة مياه رئيسية، وتم قطع المياه عن المنطقة والدفع بعشرات السيارات لشفط المياه من الشوارع والمستشفى.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفى كوم أمبو، لقد تم وقف العمل بالاستقبال بعد غرقه بالمياه وإخطار طوارئ أسوان باستقبال أي حالات حرجة من كوم أمبو.