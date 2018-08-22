رفيق يوسف: التأهل للمونديال هدف منتخب ناشئي السلة في أمم إفريقيا

أكد رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب كرة السلة للناشئين تحت 18 عاما أن هدفه هو التأهل لكأس العالم 2019، خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 24 أغسطس الجاري بمدينة باماكو بمالي.

وقال رفيق في تصريحات للشروق: "هدفنا في أمم إفريقيا بمالي هو الوصول للمباراة النهائية وضمان التأهل للمونديال المقبل، ثم بعد ذلك يبدأ التفكير في التتويج باللقب حيث نأخذ مراحل البطولة خطوة بخطوة.

وأضاف: "البطولة المقبلة تعتبر من أقوى البطولات على مستوى القارة الإفريقية، حيث أن مستويات الفرق أصبحت قوية كما أن هناك منتخبات مغمورة مثل رواندا وأوغندا والكونغو الديمقراطية تحسن مستواهم وظهر ذلك في التصفيات الأخيرة كما أن هناك منتخبات رائعة مثل أنجولا والسنغال وغينيا وأيضا المنتخب العربية كتونس التي واجهناها في البطولة العربية الأخيرة بالقاهرة، وأيضا منتخب الجزائر.

وتابع: "كما أن أيضا برنامج المنتخب تغير وتسلمت المهمة قبل 15 يوم فقط بعد اعتذار المدرب السابق أحمد مرعي بعد تتويجه بالبطولة العربية الأخيرة، وذلك يضعنا في مهمة صعبة قبل البطولة الإفريقية ويطالبنا ذلك ببذل مجهود مضاعف خلال منافساتها".

وأوضح: "ندخل البطولة بدون 3 لاعبين مهمين وهم يوسف ولاء المحترف في أمريكيا والتي حرمته الإصابة من الانضمام لقائمة الفراعنة، وأيضا علي عبد الرحمن المحترف في أستراليا لظروف دراسته هناك وتدريبات فريقه، وأيضا عمر الألفي الذي ستبعده الإصابة أيضا".

وأتم: "ما يجعل البطولة صعبة أن مالي صاحبة برونزية النسخة الأخيرة اللقب تلعب البطولة على أرضها ووسط جماهيرها وأيضا ساعدها قرار الاتحاد الإفريقي بإدراج لاعبين من مواليد 2002 في قائمة الفرق بالبطولة، ليتمكنوا من قيد نجمهم عمر بالو والذي تألق في مونديال الأرجنتين تحت 18 عاما.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين لكرة السلة تحت 18 عاما في مالي يوم 24 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخبا هم مالي ، مصر ، الجزائر ، أنجولا ، الكونغو الديمقراطية ، غينيا ، رواندا ، السنغال ، تونس ، أوغندا ، ساحل العاج وليبيا.

وكانت مصر قد توجت بـ3 ألقاب من قبل أعوام 2008 ، 2010 ، 2014.

ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، ويرافقه رفيق يوسف المدير الفني وكلا من المدربين أحمد الجارحي واحمد عبد الوهاب "بيبو" ومصطفى إبراهيم خليل طبيبا وأحمد المنشاوي إداريا ومحمد المنشاوي حكم دولي مرافق.

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبا هم: مؤمن موسى ، يوسف المعداوى ، عمر طارق ، محمود نور الدين ، أدهم الصباغ ، عبد الرحمن سمير ، كريم حاتم ، إبراهيم هشام ، معاذ أيمن ، ياسين أسامة ، زياد صقر و سيف صلاح.