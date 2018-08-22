ضبط مليون صاروخ ناري للأطفال قبل بيعها في الأسواق

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها بالأسواق، في حملة أمنية مكبرة استهدفت المتاجرين ومحرزي الألعاب النارية بدوائر أقسام شرطة القاهرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 قضايا إتجار بمضبوطات بلغت 1153310 صاروخ ألعاب نارية، وهم: "محمد.أ.م" 24 عاما بائع بدائرة قسم شرطة الجمالية، أثناء تواجده بمخزن ألعاب نارية ملكه يحتوي على 1150000 صاروخ ألعاب نارية، بقصد الإتجار، و"محمد.أ.س" 31 عاما، لا يعمل، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته 2800 صاروخ ألعاب نارية بقصد الإتجار، و"خالد.ص.ح"، 33 عاما، بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته 510 صواريخ ألعاب نارية بقصد الإتجار.