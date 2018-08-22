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إسرائيل تصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 6:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 6:11 م

ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للمستوطنات، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت على بناء 382 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية اليوم الأربعاء.

ولم تتوفر الإدارة المدنية على الفور للتعليق. وتقول "السلام الآن " إنه كان لديها ممثل حاضر في الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة على الوحدات الاستيطانية.

وقال بريان ريفز، المتحدث باسم (السلام الآن): "نرى أن 96 بالمئة من المنازل الجديدة جاري تطويرها في مستوطنات متفرقة.. إلا أننا نرى مجددًا أن هذه الحكومة تحاول بفاعلية تقويض الإمكانية لحل على أساس الدولتين".


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