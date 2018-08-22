قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام السعودية، عبد الله المغلوث، إن المملكة تعمل على تطوير خدماتها للحجيج كل عام، مؤكدًا عزم بلاده على إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للمشاعر المقدسة، خلال السنوات المقبلة.

وأضاف متحدث «الإعلام السعودي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه تم التواصل المباشر مع الحجاج للخروج بتوصيات، لتسهيل تطوير أداء مناسك الحج.

وأوضح: «مركز قياس الأداء الوطني حرص هذا العام، على التواصل المباشر مع الحجيج، ونجح في رصد العديد من الملاحظات والمقترحات والتوصيات التي ستأخذها الحكومة بعين الاعتبار، لتطوير أداء المشاعر».